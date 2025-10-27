नई दिल्ली : दिल्ली ने यश धुल की 59 गेंद में 70 रन की आकर्षक पारी और आयुष दोसेजा की 62 रन की नाबाद पारी से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के तीसरे दिन सोमवार को यहां अपनी कुल बढ़त 329 रन तक पहुंचा दी। खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। दिल्ली ने धुल और दोसेजा के बीच 19.3 ओवर में 125 रन की साझेदारी की बदौलत दूसरी पारी में 32 ओवर में चार विकेट पर 196 रन बना लिए।

दिल्ली ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश को पहली पारी में 297 रन पर समेट कर पहली पारी में 133 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। अनुभवी तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने 52 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि युवा मनी ग्रेवाल ने 47 रन देकर दो विकेट झटके। दिल्ली छह अंक हासिल करने की कोशिश में जुटी है जिससे हो सकता है कि आखिरी दिन जीत दर्ज करने के लिए वह रात के स्कोर पर ही पारी घोषित कर दे।

दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने तेजी से रन जुटाने के प्रयास में 53 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद धुल और दोसेजा ने अच्छी साझेदारी निभाई। शुरू में चार ओवरों में कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा। लेकिन इसके बाद धुल ने कुछ शानदार शॉट लगाकर आक्रामक शुरुआत की। दोसेजा ने भी धीमे गेंदबाजों पर कुछ चतुराई भरे शॉट लगाकर स्कोर तेजी से बढ़ाया। दोपहर में रोशनी कम होने के कारण इस जोड़ी को पता था कि उन्हें तेजी से रन जुटाने होंगे।

हिमाचल प्रदेश के कप्तान अंकुश बैंस ने लगातार बाउंड्री लगाने से रोकने के लिए क्षेत्ररक्षकों को फैला दिया। फिर भी धुल का शॉट लगाना जारी रहा। उनहोंने अपनी पारी के दौरान आठ चौके और दो छक्के जड़े जबकि दोसेजा ने आठ बाउंड्री लगाईं। भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान के आउट होने के बाद दोसेजा ने अनुज रावत के साथ मिलकर लय बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन अंधेरा होने के कारण अंपायरों को दिन का खेल रोकना पड़ा।