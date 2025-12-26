नई दिल्ली : भारत के वनडे के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के कट्टर फैंस के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे दिन का दिन मिला-जुला रहा क्योंकि जहां 'हिटमैन' उत्तराखंड के खिलाफ गोल्डन डक का शिकार हुए, वहीं विराट (77) ने शुक्रवार को गुजरात के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली।

रोहित और विराट दोनों ने हाल ही में पहले विजय हजारे मैच में शानदार वापसी की थी। रोहित ने मुंबई के लिए सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155* रन बनाए थे जिसमें 18 चौके और नौ छक्के शामिल थे। वहीं 'चेसमास्टर' विराट ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की पारी का नेतृत्व करते हुए 101 गेंदों में 131 रन बनाए थे जिसमें 14 चौके और तीन छक्के शामिल थे।

अब इस बार उत्तराखंड के खिलाफ औसत का नियम रोहित पर लागू हुआ, क्योंकि वह मैच के पहले ही ओवर में देवेंद्र सिंह बोरा की गेंद पर आउट हो गए।

दूसरी ओर गुजरात द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद दिल्ली के प्रियांश आर्य के जल्दी आउट होने के बाद, विराट ने सिर्फ 61 गेंदों में 77 रन बनाए जिसमें 13 चौके और एक छक्का और 126 से अधिक का स्ट्राइक रेट था।

विराट और रोहित का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया में वनडे में वापसी के बाद लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद विराट सिडनी में नाबाद 74* रन बनाने के बाद से अजेय दिख रहे हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान विराट तीन पारियों में 302 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने, जिसमें उनका औसत 151.00 और स्ट्राइक रेट 117.05 था, जिसमें दो लगातार शतक और एक अर्धशतक शामिल था।

दो बार शून्य पर आउट होने के बाद विराट ने अपनी अगली छह पारियों में 146.00 के औसत से 584 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी ओर पर्थ में सिर्फ आठ रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज की धीमी शुरुआत करने के बाद 'हिटमैन' ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित ने अपनी अगली 7 पारियों में 99.00 की औसत से 495 रन बनाए, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

'रो-को' इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

'रो-को' इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। विराट ने 13 मैचों और पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं, उनका बेस्ट स्कोर 135 और स्ट्राइक रेट 96 से ज़्यादा रहा। दूसरी और रोहित ने 14 पारियों में 50.00 की औसत और 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक और बेस्ट स्कोर 121* रहा।

