नवी मुंबई: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल से पहले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने देश में महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब देशभर में लोगों का नजरिया बदल रहा है और माता-पिता अपनी बेटियों को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

शुक्ला ने कहा, “जब सेमीफाइनल खेला गया, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। फाइनल मैच के टिकटों की जबरदस्त मांग है। पहले महिला क्रिकेट को उतना ध्यान नहीं मिलता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है।”

उन्होंने आगे कहा, “अब देशभर के माता-पिता अपनी बेटियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह बदलाव बेहद सकारात्मक है और महिला क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है।”

भारत की सेमीफाइनल जीत को याद करते हुए शुक्ला ने टीम की जुझारू मानसिकता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर इतिहास रचा। इस जीत ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।”

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल से पहले उन्होंने विश्वास जताया कि भारत पहली बार विश्व कप खिताब जीतकर महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। उन्होंने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम विश्व चैंपियन बनेगी और भारत का नाम रोशन करेगी।”