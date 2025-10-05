स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर राहुल तेवतिया ने बताया कि उनकी बल्लेबाजी पर युवराज सिंह और एमएस धोनी का गहरा प्रभाव रहा है। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में तेवतिया युवराज की स्टाइल और शॉट सिलेक्शन के प्रशंसक हैं, जबकि धोनी से उन्होंने डेथ ओवरों में शांत रहकर मैच खत्म करने की कला सीखी।

“युवी और माही भाई मेरे रोल मॉडल हैं”

तेवतिया ने कहा, “मैं युवराज सिंह की बल्लेबाजी देखते हुए बड़ा हुआ हूं। जब मैंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में फिनिशर की भूमिका निभाना शुरू किया, तब माही भाई की बल्लेबाजी को ध्यान से देखने लगा। उन्होंने डेथ ओवरों में गेंदबाजों को कैसे निशाना बनाया, यह सीखकर मुझे काफी फायदा हुआ।”

आईपीएल के फिनिशर के रूप में पहचान

तेवतिया ने 2020 में राजस्थान रॉयल्स के लिए पंजाब के खिलाफ मैच में एक ओवर में पांच छक्के जड़कर सनसनी मचा दी थी। इसके बाद गुजरात टाइटन्स के लिए 2022 में उन्होंने आखिरी दो गेंदों पर दो छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। उस सीजन में टाइटन्स ने आईपीएल ट्रॉफी भी जीती, जिसमें तेवतिया की भूमिका अहम रही।

प्रक्रिया पर ध्यान, नतीजे पर नहीं

तेवतिया ने कहा कि क्रिकेट में स्थिर मानसिकता रखना जरूरी है, “सफलता या असफलता दोनों में समान रहना चाहिए। अगर आप जल्दी आउट हो जाते हैं, तो बुरा लगता है, लेकिन असली फोकस प्रक्रिया और तैयारी पर होना चाहिए, न कि नतीजे पर।”

घरेलू क्रिकेट में भरोसेमंद ऑलराउंडर

तेवतिया ने अब तक 14 प्रथम श्रेणी मैचों में 535 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 144 है। गेंदबाजी में उन्होंने 32 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/98 रहा है। टी20 में उनके नाम 2107 रन और 69 विकेट हैं, जो उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाते हैं।