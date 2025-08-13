चेन्नई ( निकलेश जैन ) भारत के अब तक के सबसे मजबूत ग्रांड मास्टर्स क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर्स शतरंज के चौंथे राउंड में प्रतियोगिता का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ जब लंबे समय से 2700 क्लब में जगह बनाने के प्रयासरत भारत के निहाल सरीन ने क्लासिकल शतरंज में रेटिंग के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की और अपने साथी खिलाड़ी अर्जुन एरिगासी को पराजित करते हुए ना सिर्फ प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की बल्कि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी हासिल कर लिया है अब देखना यह है की अर्जुन कैसे वापसी करते है तो निहाल यहाँ से कैसे आगे बढ़ते है । निहाल नें सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए एक आक्रामक मुक़ाबले में एंडगेम में अर्जुन के हाथी के खिलाफ अपने घोड़े और स्वतंत्र प्यादो से बेहतरीन समापन किया और 70 चालों में जीत दर्ज की ।
अन्य बाजियों में भारत के मुरली कार्तिकेयन नें नीदरलैंड के वान फॉरेस्ट जॉर्डन को पराजित किया और अपनी पहली जीत दर्ज की । वहीं सबसे आगे चल रहे जर्मनी के विन्सेंट केमर को एकल बढ़त बरकरार है उन्होने आज नीदरलैंड के अनीश गिरि से ड्रॉ खेला ।
अन्य मुकाबलों में यूएसए के रोबसोन राय नें लियांग आवोण्डर से , भारत के विदित गुजराती नें हमवतन प्रणव वी से ड्रॉ खेला ।