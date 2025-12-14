कैपटाउन , साउथ अफ़्रीका ( निकलेश जैन ) अफ़्रीका महाद्वीप में पहली बार विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच सम्पन फ़्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का खिताब यूएसए के अनुभवी ग्रैंडमास्टर लेवान अरोनियन नें अपने नाम कर लिया , लेवान नें फ़ाइनल मुक़ाबले में शीर्ष वरीय दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैगनस कार्लसन को सीधे मुक़ाबले में 1.5-0.5 से पराजित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया । दोनों के बीच हुई पहली बाजी में ही अरोनियन नें जीत दर्ज की , दूसरी बाजी में बराबरी हासिल करने के लिए कार्लसन नें बहुत ज़ोर लगाया पर अरोनियन के अनुभव नें उन्हें आधा अंक ही हासिल करने दिया , इसके पहले लास वेगास में भी अरोनियन नें कार्लसन को जीतने नहीं दिया था । अरोनियन इस जीत पर बहुत खुश और कार्लसन बेहद निराश नज़र आए , हालांकि कार्लसन नें 2025 के ओवरऑल फ्री स्टाइल टूर का खिताब दो दिन पहले ही अपने नाम कर लिया था । लेवान को पहले पुरस्कार के तौर पर 2 लाख डॉलर दिए गए वहीं कार्लसन को 1 लाख 20 हज़ार डॉलर मिले , जर्मनी के विंसनेट केमर नें विश्व कप विजेता उज़्बेक्सितान के जावोखीर सिंदारोव को पराजित करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और उन्हें 80 हज़ार डॉलर मिले । सिंदारोव चौंथे , यूएसए के फैबियानो कारूआना पाँचवें , भारत के अर्जुन एरिगैसी छठे , यूएसए के नीमन हंस सातवे और ईरान के परहम मघसूदलू आठवे स्थान पर रहे ।