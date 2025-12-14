मुंबई ( निकलेश जैन ) विश्व शतरंज संघ द्वारा आयोजित टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का तीसरा संस्करण का आरम्भ आज से मुंबई के इतिहासिक इमारत रॉयल ओपेरा हाउस में हो गया है और रविवार से छह टीमों के बीच राउंड रोबिन चरण की शुरुआत हो जाएगी । जीसीएल का पहला संस्करण दुबई और दूसरा लंदन में खेला गया था और अब यह पहली बार भारत में मुंबई में होने जा रहा है ।

भारतीय खिलाड़ियों में पाँच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ,वर्तमान विश्व चैंपियन डी गुकेश ,देश के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी , आर प्रज्ञानंदा , निहाल सरीन, विदित गुजराती , लियोन मेंडोंसा जबकि महिला खिलाड़ियों में हरिका द्रोणावल्ली और कोनेरू हंपी नजर आयेंगी । विश्व रैपिड और ब्लिट्ज के पहले यह इन सभी खिलाड़ियों के लिए तैयारी का शानदार मौका होगा ।

प्रतियोगिता का आरम्भ रविवार शाम 5 बजे पूर्व विजेता त्रिवेणी कॉनिटेंटल किंग्स फ्रांस के अलीरेजा फ़िरोज़ा के नेत्तृत्व में उतरेगी जिसमें उनका सामना यूएसए के फैबियानो कारूआना के नेत्तृत्व वाली एसजी अल्पाइन पाइपर्स से होगा । टीसीके की और से अलीरेजा के अलावा चीन के वे यी , भारत के विदित गुजराती , चीन की जू जिनर , स्विट्जरलैंड की अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक और फ्रांस के मार्क एंड्रया होंगे जबकि अल्पाइन एसजी की और से कारुआना के अलावा भारत के आर प्रज्ञानन्दा , नीदरलैंड के अनीश गिरी , भारत के लियोन मेंडोंसा, चीन की हू ईफ़ान और जॉर्जिया की नीनो बत्सिअश्विली शामिल है ।

वहीं दिन के दूसरे मुक़ाबले में शाम 6 बजे विश्वनाथन आनंद के नेत्तृत्व वाली गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स का सामना मुम्बा मास्टर्स से होगा जिसका नेत्तृत्व फ्रांस के मैक्सिम लाग्रेव करेंगे । गैंग्स ग्रैंड मास्टर्स में आनंद के अलावा विश्व कप विजेता उज़्बेक्सितान के जावोखीर सिंदारोव , जर्मनी के विश्व नंबर 4 विंसेंट केमर , भारत के रौनक साधवानी , ग्रीस की स्टारव्रौला ट्सॉलकिडो और रूस की पोलिना शुवालोवा शामिल है । वहीं मुम्बा मास्टर्स में मैक्सिम के अलावा यूएसए के वेस्ली सो , अज़रबैजान के शकीरयार मामेद्यारोव और ईरान के दानेश्वर बराडिया तो महिलाओं में भारत की कोनेरू हंपी और हरिका द्रोणावल्ली खेलते हुए नज़र आयेंगी ।

रैपिड फ़ॉर्मेंट में होने वाली इस प्रतियोगिता में पहले सभी टीमों को डबल राउंड रोबिन आधार पर 10 मुक़ाबले खेलने को मिलेंगे और उसके बाद शीर्ष चार टीम सेमी फ़ाइनल में प्रवेश करेंगी । खिलाड़ियों को पहली 40 चालों के लिए सिर्फ़ 20 मिनट मिलेंगे जबकि 41वीं चाल से प्रति चाल 2 सेकंड भी मिलेंगे ।