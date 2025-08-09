Go to PunjabKesari.in

चेन्नई ( निकलेश जैन ) भारत के अब तक के सबसे मजबूत ग्रांड मास्टर्स क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर्स शतरंज के तीसरे राउंड के बाद जर्मनी के विन्सेंट केमर को एकल बढ़त हासिल हो गयी है , विन्सेंट नें आज तीसरे राउंड में भारत के मुरली कार्तिकेयन को पराजित करते हुए अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की है । विन्सेंट के ठीक पीछे दो जीत और एक ड्रॉ के साथ भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरीगैसी चल रहे है । अर्जुन नें तीसरे राउंड में अपनी दूसरी जीत दर्ज की पहले राउंड में यूएसए के आवोण्डर लियांग के खिलाफ सफ़ेद मोहरो से जीत्द अर्ज की थी जबकि दूसरी बाजी में नीदरलैंड के वान फॉरेस्ट जॉर्डन नें उन्हे ड्रॉ पर रोक लिया था और अब एक बार फिर सफ़ेद मोहरो से उन्होने यूएसए के रोबसन राय को पराजित करते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की है । सफ़ेद मोहरो से इंग्लिश ओपनिंग में अर्जुन नें शुरुआत से ही बोर्ड के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और लगातार दबाव बनाए रखते हुए उन्होने 46 चालों में जीत दर्ज की और अपनी रेटिंग को 2782 अंको पर पहुंचा दिया है एक और जीत से वह विश्व रैंकिंग में एक बार फिर फबियानों करूआना को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी बन जाएँगे ।

एक अन्य खास मुक़ाबले में भारत के विदित गुजराती नें एक बेहद करीबी मुक़ाबले में हमवतन निहाल सरीन को पराजित करते हुए  अपनी पहली जीत दर्ज की , यूएसए के आवोण्डर लियांग नें नीदरलैंड के वान फॉरेस्ट जॉर्डन को पराजित किया जबकि नीदरलैंड के अनीश गिरि को भारत के प्रणव वी नें ड्रॉ पर रोक लिया ।