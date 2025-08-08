चेन्नई (निकलेश जैन) — भारत में पहली बार एक ऐसा ग्रैंडमास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिसे देश का अब तक का सबसे मजबूत आमंत्रण टूर्नामेंट माना जा रहा है। 2025 क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 6 अगस्त से 15 अगस्त तक चेन्नई में खेला जाएगा और इसमें भारत के शीर्ष ग्रैंडमास्टर्स के साथ-साथ दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं।

मास्टर्स वर्ग में भारत की ओर से शामिल खिलाड़ी हैं – ग्रैंडमास्टर्स अर्जुन एरिगैसी, विदित गुजराती, कार्तिकेयन मुरली, निहाल सरीन और प्रणव वेंकटेश। जबकि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में नीदरलैंड्स के अनीश गिरी और जोर्डन वान फॉरेस्ट, जर्मनी के विंसेंट केमर, अमेरिका के अवोंडर लियांग और रे रॉबसन शामिल है ।

चैलेंजर्स वर्ग में भी भारत की दमदार उपस्थिति देखने को मिलेगी ग्रैंडमास्टर्स अभिमन्यु पुराणिक, आर्यन चोपड़ा, लियोन ल्यूक मेंडोंका, प्रनव एम, दीप्तयान घोष, इनियान पी, अधिबन भास्करन, इंटरनेशनल मास्टर हर्षवर्धन जीबी और देश की दो प्रमुख महिला ग्रैंडमास्टर्स हरिका द्रोणावल्ली और वैशाली रामेशबाबू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

प्रतियोगिता का प्रारूप राउंड रॉबिन रखा गया है जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी सभी अन्य खिलाड़ियों से मुक़ाबला करेगा। समय नियंत्रण 90 मिनट प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेगा तथा हर चाल पर 30 सेकंड की बढ़ोतरी दी जाएगी। कुल पुरस्कार राशि एक करोड़ एक लाख रुपये रखी गई है, जिसमें मास्टर्स वर्ग के विजेता को पच्चीस लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।