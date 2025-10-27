चंडीगढ़ : भारत के ओपनर पृथ्वी शॉ ने सोमवार को चंडीगढ़ में महाराष्ट्र के लिए अपना पहला शतक लगाते हुए रणजी ट्रॉफी एलीट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर अपनी फॉर्म वापस पा ली। पहली पारी में सिर्फ आठ रन बनाने के बाद पृथ्वी शॉ ने दूसरी पारी में शानदार वापसी करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्टेडियम में महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच में सिर्फ 141 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

शॉ ने तीसरे दिन सुबह सिर्फ 72 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 13 चौके लगाए। यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास का छठा सबसे तेज शतक है। इसके बाद उन्होंने 54 और गेंदों में 80 रन और बनाए, 126 गेंदों में 180 रन तक पहुंचे और फिर 141 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

शॉ का दोहरा शतक रणजी ट्रॉफी के एलीट या जोनल स्तर पर दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक बन गया, जो सिर्फ रवि शास्त्री के 1984-85 सीजन में बड़ौदा के खिलाफ बॉम्बे के लिए 123 गेंदों में बनाए गए दोहरे शतक से पीछे है। इस बीच किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज फर्स्ट-क्लास दोहरा शतक हैदराबाद के ओपनर तन्मय अग्रवाल के नाम है, जिन्होंने जनवरी 2024 में रणजी ट्रॉफी प्लेट टूर्नामेंट के दौरान सिर्फ 119 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

साल 2018 में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे शॉ ने 59 फर्स्ट-क्लास मैचों में 45.85 की औसत से 4631 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं और उनका उच्चतम स्कोर 379 है। लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने 3399 रन बनाए हैं, और T20 में उनके नाम 2902 रन हैं।

2017 में तमिलनाडु के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले शॉ एक मुश्किल दौर के बाद नई शुरुआत के लिए इस सीजन से पहले मुंबई से महाराष्ट्र चले गए थे, जिसके कारण उन्हें रेड-बॉल टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी थी। उन्हें IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपने पहले कॉम्पिटिटिव मैच में ही शानदार प्रदर्शन किया और अगस्त में बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाफ सेंचुरी बनाई।

शॉ ने 15 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में केरल के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, लेकिन पहली इनिंग में चार गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए जबकि दूसरी इनिंग में उन्होंने 102 गेंदों पर 75 रन बनाए। शॉ ने खबर लिखे जाने तक 29 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 156 गेंदों पर 222 रन बनाकर खेल रहे हैं और महाराष्ट्र 463 रनों से आगे है।