अहमदाबाद : विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने बुधवार को अहमदाबाद में विजय हजारे ट्रॉफी मैच में झारखंड की ओर से कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक जड़कर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम की घोषणा से पहले BCCI का ध्यान अपनी ओर खींचा है। किशन का यह तूफानी शतक लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक है, जो बिहार के कप्तान साकिबुल गनी के अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में बनाए गए रिकॉर्ड शतक से सिर्फ एक गेंद पीछे है, जो बुधवार को ही हुआ था।

पिछले हफ्ते ही किशन को झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाने के कुछ दिनों बाद टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में वापस बुलाया गया था। किशन का हालिया प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 517 रन बनाए जिसमें हरियाणा के खिलाफ फाइनल में मैच जिताने वाला शतक भी शामिल है। उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ मैच में सिर्फ 39 गेंदों में 125 रन बनाए और 320.51 के स्ट्राइक रेट से सात चौके और 14 छक्के लगाए।

कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। झारखंड की शुरुआत खराब रही क्योंकि ओपनर उत्कर्ष सिंह सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए। शुभ शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, श्रेयस गोपाल ने उन्हें 15 रन पर आउट कर दिया। शिखर मोहन ने 44 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसके बाद अभिलाष शेट्टी ने उन्हें 24वें ओवर में आउट कर दिया।

इसके बाद, विराट सिंह और कुमार कुशाग्र ने झारखंड की पारी को आगे बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 129 रनों की साझेदारी की, इससे पहले कुशाग्र को गोपाल ने 63 रन पर आउट कर दिया। सिंह भी जल्द ही 68 गेंदों में 88 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। किशन ने 33 गेंदों में शतक लगाकर झारखंड की पारी को शानदार फिनिश दिया, जिससे झारखंड ने अपने 50 ओवरों में 412-9 रन बनाए।