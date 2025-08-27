सेंट लुईस, अमेरिका (निकलेश जैन) – ग्रांड चेस टूर 2025 के पाँचवें पड़ाव सिंकिफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट का रोमांच चरम पर पहुँच गया है। आठवें राउंड के बाद भारत के आर. प्रज्ञानन्दा और अमेरिका के फबियानों करूआना संयुक्त रूप से 5 अंकों के साथ शीर्ष पर चल रहे हैं और खिताब का फैसला अब अंतिम राउंड में होगा।

आठवें राउंड में प्रज्ञानन्दा ने अमेरिका के वेसली सो के खिलाफ संतुलित खेल दिखाते हुए बाजी ड्रॉ खेली। वहीं करूआना नें फ्रांस के मकसीम वाशिए-लाग्राव से आधा अंक बाँटा। मौजूदा विश्व चैम्पियन डी. गुकेश ने अमेरिका के लेवान अरोनियन से बेहद संघर्षपूर्ण ड्रॉ खेला। इस परिणाम से अरोनियन और सो दोनों 4.5/8 पर बने हुए हैं।

दिन की सबसे बड़ी जीत उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने दर्ज की। उन्होंने फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा को हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। पोलैंड के जान-क्रिज्सटोफ डूडा और अमेरिका के सैम सेवियन के बीच, तथा अन्य मुकाबले भी बराबरी पर छूटे।

अब अंतिम राउंड में करूआना का सामना विश्व चैम्पियन गुकेश से होगा जबकि प्रज्ञानन्दा की भिड़ंत अरोनियन से होगी। तय है कि खिताब जीतने के लिए अंतिम बाजी बेहद निर्णायक साबित होगी। गुकेश जहां इस टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने सफर का अंत करना चाहेंगे और अगर वह ऐसा करते है तो प्रज्ञानन्दा ख़िताबी जीत के और करीब होंगे और साथ ही फीडे कैंडिडैट में जगह लगभग पक्की कर सकते है ।