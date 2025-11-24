नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए इंडियन विमेंस टीम को बधाई दी और कहा कि यह "कड़ी मेहनत, टीमवर्क और पक्के इरादे का एक शानदार उदाहरण है"। भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड का पहला एडिशन जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने रविवार को कोलंबो में एकतरफा फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई! इससे भी ज़्यादा तारीफ की बात यह है कि वे सीरीज में बिना हारे रहे। यह वाकई एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है। यह कड़ी मेहनत, टीम वर्क और पक्के इरादे का एक शानदार उदाहरण है। हर खिलाड़ी एक चैंपियन है! टीम को उनके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह कामयाबी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।'

साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने टीम को उनकी इस कामयाबी के लिए बधाई दी, और कहा कि यह "काबिलियत की सीमाओं को फिर से तय करता है"। जय ने X पर लिखा, 'ब्लाइंड क्रिकट इंडियन टीम को पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई, यह एक ऐसा इवेंट है जो 'काबिलियत' की सीमाओं को फिर से तय करता है और भारत तथा दुनिया भर में दिव्यांग एथलीटों को प्रेरित करता है।'

मैच की बात करें तो पहले फील्डिंग करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों ने टाइट लाइन में बॉलिंग की जिससे नेपाल 20 ओवर में 114/5 पर सिमट गया। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान भारतीय बल्लेबाज पहले 10 ओवर में 100 रन तक पहुंच गए जिससे यह पक्का हो गया कि अब कोई और खतरा नहीं है। ओपनर फूला सरेन ने मैच जिताने वाली पारी खेली। उन्होंने 27 बॉल पर 44 रन बनाए जिसमें चार बाउंड्री शामिल थीं। उनकी इनिंग की वजह से भारत ने 13वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया और खिताब अपने नाम किया। उनके अलावा करुणा के ने भी 27 बॉल पर 42 रन बनाए। सरेन के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।