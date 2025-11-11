स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आगामी भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका के लिए भारतीय परिस्थितियों में खेलना बेहद कठिन साबित होगा क्योंकि मौजूदा समय में भारत न केवल उपमहाद्वीप में बल्कि विदेशी धरती पर भी एक मजबूत टीम बन चुका है। गांगुली ने उम्मीद जताई कि कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में एक “हाई-क्वालिटी मुकाबला” देखने को मिलेगा, जो टेस्ट क्रिकेट के रोमांच को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

भारत में खेलना किसी भी टीम के लिए चुनौती

सौरव गांगुली ने साफ कहा कि भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलना किसी भी विदेशी टीम के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने बताया कि भारतीय पिचों पर गेंदबाज़ों को स्पिन और टर्न मिलती है, जिससे मेज़बान टीम को बड़ा फायदा होता है। गांगुली ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, “भारत में भारत के खिलाफ खेलना कभी आसान नहीं होता। यह साउथ अफ्रीका के लिए एक कठिन दौरा होगा। भारत उपमहाद्वीप में बेहद मजबूत टीम है, और अब वह विदेशों में भी उतनी ही ताकतवर बन चुकी है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि साउथ अफ्रीका एक सशक्त टीम है, जो हमेशा संघर्ष करती है, इसलिए यह सीरीज़ क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित होगी।

ईडन गार्डन्स पर नजरें टिकीं

पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैदान गांगुली का होम ग्राउंड भी है, इसलिए उनके लिए यह मुकाबला खास महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि वे इस टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यह दोनों टीमों के बीच कौशल और रणनीति की असली परीक्षा होगी। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स का रोल अहम हो जाता है। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा जैसे स्पिनर भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।

भारत का मौजूदा फॉर्म शानदार

भारत हाल ही में अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अभियान की शुरुआत इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज़ से कर चुका है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए जिनमें चार शतक शामिल रहे। भारत ने वह सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी और इसके बाद वेस्टइंडीज को 2-0 से क्लीन स्वीप किया। इस शानदार फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और घरेलू परिस्थितियों में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।

साउथ अफ्रीका भी कमजोर नहीं

दूसरी ओर, टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका टीम भी दमदार प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की विदेशी सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ की है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन स्पिन-अनुकूल पिचों पर उनका प्रदर्शन निर्णायक रहेगा।

आगे का कार्यक्रम और प्रमुख खिलाड़ी

पहले टेस्ट के बाद सीरीज़ का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के वापसी की उम्मीद है। दौरे का समापन पाँच मैचों की T20I सीरीज़ से होगा, जो अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का अहम हिस्सा बनेगा।