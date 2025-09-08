स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम में तीन बेहतरीन स्पिनर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल हैं। यूएई के खिलाफ टी20 एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर गेंदबाजी इकाई पर विचार कर रहे हैं। स्पिनरों को ज्यादा मदद देने वाले विकेटों पर वे तीन स्पिनरों के साथ भी उतर सकते हैं। भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण का मानना ​​है कि वे ऐसा करने के बारे में सोचेंगे लेकिन यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

भरत अरुण ने बताया, 'वरुण एक बेहतरीन टी20 गेंदबाज रहे है। वह एक तरह से मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं और कुलदीप यादव भी और अक्षर पटेल बल्ले से भी कमाल दिखाते है। तो मुझे लगता है कि अक्षर को एक ऑलराउंडर के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और अगर विकेट थोड़े मददगार रहे तो तीनों स्पिनरों को खिलाना एक अच्छा विचार होगा। क्योंकि हर एक की अपनी अलग विविधता है।'

अरुण ने आगे कहा, 'अक्षर के पास अनुभव है और वे बहुत कुछ लेकर आते हैं...लेकिन जाहिर है, पिच की स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर ऐसा होता है तो उनमें से सिर्फ दो को चुनना बहुत मुश्किल होगा। तीनों को खिलाना बहुत लुभावना होगा।'

गौर है कि चक्रवर्ती टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अग्रणी स्पिनर बन गए हैं जबकि कुलदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल के बाद से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला। वहीं पटेल इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में शामिल थे।