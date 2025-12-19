Go to PunjabKesari.in

अबूधाबी : भारत के पूर्व स्पिनर पीयूष चावला (27 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर अबूधाबी नाइट राइडर्स ने इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) मैच में गल्फ जायंट्स को चार गेंद शेष रहते चार विकेट से शिकस्त दी। टीम सात मैचों में तीसरी जीत के बाद छह अंक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई। रहमानुल्लाह गुरबाज की 45 गेंद में 72 रन की पारी से गल्फ जायंट्स ने 7 विकेट पर 165 रन बनाए लेकिन नाइट राइडर्स ने 19.2 गेंद में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। 

सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स (39 गेंद में 46 रन) और फिल सॉल्ट (24 गेंद में 35 रन) ने पहले विकेट के लिए 44 गेंद में 61 रन की साझेदारी के साथ टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद शरफेन रदरफोर्ड (22 गेंद में 30 रन) और आंद्रे रसेल (13 गेंद में नाबाद 21 रन) ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी। जायंट्स की ओर से तबरेज शम्सी ने तीन जबकि फ्रेड क्लासेन ने दो विकेट लिए। गुरबाज ने अपनी पारी में चार चौके और पांच छक्के जड़े लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका। 

चावला ने कप्तान जेम्स विंस (16 रन), मोईन अली (16 रन), अजमतुल्लाह ओमरजई (छह रन) और मैथ्यू फोर्ड (शून्य) के अहम विकेट लिए। उन्होंने ‘प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार लेने के बाद कहा, ‘जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट मेरा पेशा बन जाएगा। मैं तो बस इसका लुत्फ उठाता था लेकिन वह जुनून आज भी बरकरार है।' उन्होंने कहा, ‘गूगली फेंकना मेरे लिए हमेशा से स्वाभाविक रहा है, इसलिए अभी मैं अपना अधिक समय लेग-ब्रेक पर काम करने और अलग-अलग कोण आजमाने के साथ बल्लेबाज के मन में संदेह पैदा करने के लिए ‘साइड-ऑन एक्शन' पर काम करने में लगा रहा हूं।' 