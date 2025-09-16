स्पोर्ट्स डेस्क: भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के अपने दूसरे ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को हराया, जहां कुलदीप यादव को तीन विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों में कोहली सबसे आगे हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एशिया कप और आईसीसी प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने नाबाद शतक जड़कर भारत को छह विकेट से जीत दिलाई थी।

विराट कोहली (Virat kohli) - 8 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ लगातार मैच जिताने वाले खिलाड़ी रहे हैं, खासकर उच्च दबाव वाले आईसीसी मैचों में। लक्ष्य का पीछा करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें एमसीजी में 2022 टी20 विश्व कप में खेली गई यादगार पारी भी शामिल है।

सचिन तेंदुलकर(Sachin tendulkar) - 3 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

'मास्टर ब्लास्टर' ने अक्सर अपनी शानदार बल्लेबाजी से पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है। 2003 विश्व कप में एक जबरदस्त तेज गेंदबाजी के खिलाफ खेली गई उनकी प्रसिद्ध 98 रनों की पारी भारत-पाक इतिहास में दबाव में खेली गई सबसे बेहतरीन वनडे पारियों में से एक है।

जसप्रीत बुमराह (Jasprit bumrah) - 2 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

बुमराह की सटीक यॉर्कर फेंकने और दबाव बनाए रखने की क्षमता ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम हथियार बना दिया है। पावरप्ले और डेथ ओवरों दोनों में उनके नियंत्रण ने उन्हें बड़े टूर्नामेंटों में कई मैच जिताऊ प्रदर्शन दिलाए हैं।

भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) - 2 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

भुवनेश्वर की स्विंग गेंदबाजी ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को बार-बार परेशान किया है। उनके अनुशासित स्पेल, खासकर एशिया कप के मुकाबलों में, उन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिले हैं, जिससे शुरुआती सफलता और रन रोकने की उनकी क्षमता का पता चलता है।