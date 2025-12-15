स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 11वें सीजन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि PSL 2026 का आयोजन 26 मार्च से 3 मई तक किया जाएगा। लगातार दूसरे साल यह टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ ओवरलैप करेगा जिससे पाकिस्तान की नेशनल टीम के इंटरनेशनल शेड्यूल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह फैसला फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बढ़ती प्राथमिकता को भी दर्शाता है।

PSL 2026 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान

PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में आयोजित PSL रोडशो के दौरान 11वें सीज़न की तारीखों की घोषणा की। उनके अनुसार, पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 26 मार्च से शुरू होकर 3 मई तक चलेगी। यह वही समय है जब आमतौर पर IPL का आयोजन होता है, जो मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होकर मई के अंत तक चलता है। लगातार दूसरे सीज़न PSL और IPL का एक साथ होना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर के लिए चुनौती बन सकता है।

IPL से टकराव, इंटरनेशनल शेड्यूल में बदलाव तय

मोहसिन नकवी ने साफ किया कि PSL के दौरान पाकिस्तान टीम के सभी इंटरनेशनल मुकाबलों को रीशेड्यूल किया जाएगा। मार्च-अप्रैल में पाकिस्तान को बांग्लादेश का दौरा करना है, जहां टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप के तहत दो टेस्ट, तीन वनडे और तीन T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। PSL की प्राथमिकता को देखते हुए इन मैचों की तारीखों में बदलाव किया जाएगा, ताकि शीर्ष खिलाड़ी फ्रेंचाइज़ी लीग में हिस्सा ले सकें।

पिछले सीजन में भी बदला गया था टाइम स्लॉट

PSL का पिछला सीज़न भी पारंपरिक विंडो से हटकर आयोजित किया गया था। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिसके चलते PCB को अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल में फेरबदल करना पड़ा। पहले नौ सीज़न तक PSL आमतौर पर फरवरी-मार्च में खेली जाती थी, लेकिन अब ICC इवेंट्स और दूसरी बड़ी लीग्स के चलते उसकी टाइमिंग में बदलाव मजबूरी बनता जा रहा है।

T20 वर्ल्ड कप और PSL की बदली हुई रणनीति

इस साल ICC फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। यही वह समय था, जब PSL के शुरुआती सीज़न खेले जाते थे। ICC टूर्नामेंट, IPL और दूसरी फ्रेंचाइजी लीग्स के बढ़ते प्रभाव ने PCB को PSL की विंडो बदलने पर मजबूर किया है। बोर्ड चाहता है कि उसकी लीग को अधिकतम व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप मिले, भले ही इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को एडजस्ट करना पड़े।

दो नई टीमों की एंट्री, 8 जनवरी को नीलामी

PSL रोडशो के दौरान मोहसिन नकवी ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि लीग में दो नई टीमों को शामिल करने के लिए 8 जनवरी को नीलामी आयोजित की जाएगी। नई टीमों के जुड़ने से PSL का विस्तार होगा और टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक मूल्य दोनों बढ़ेंगे। PCB को उम्मीद है कि इससे लीग की ग्लोबल पहचान और मजबूत होगी।

फ्रेंचाइजी क्रिकेट की ओर बढ़ता फोकस

PSL 2026 की तारीखों का ऐलान यह साफ करता है कि PCB अब फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट को अपनी रणनीति के केंद्र में रख रहा है। IPL से सीधा टकराव जोखिम भरा जरूर है, लेकिन इससे लीग की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी और खिलाड़ियों की भागीदारी पर बड़ा असर पड़ सकता है। आने वाले समय में PSL का यह नया शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।