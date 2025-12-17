सिडनी : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बिग बैश लीग (BBL) का पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। ग्रीनबर्ग ने कहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) को आश्वासन दिया गया है कि जनवरी में श्रीलंका के तय T20I दौरे के बावजूद BBL में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। CA ने टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के टी20 दौरे की योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए पाकिस्तान में एक टीम भेजी है।

टॉड ग्रीनबर्ग ने यह यह भी बताया कि मैके और डार्विन ऑस्ट्रेलिया की सर्दियों में बंगलादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों की मेजबानी करेंगे और तारीखों की घोषणा जनवरी में की जाएगी। चिंता थी कि BBL में खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़यिों के ग्रुप जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली शामिल हैं, उन्हें जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका में एक छोटी T20I सीरीज खेलने के लिए वापस बुलाया जा सकता है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी। एडिलेड ओवल में तीसरे एशेज टेस्ट की सुबह पत्रकारों के एक ग्रुप के साथ लंबी बातचीत में ग्रीनबर्ग ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि खिलाड़ी बीबीएल में बने रहेंगे। ग्रीनबर्ग ने कहा कि हमें बताया गया है कि अगर उन्होंने BBL के लिए साइन किया है, तो वे पूरा BBL खेलेंगे।

टी20 विश्वकप से पहले पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन ग्रीनबर्ग ने कहा कि यह दौरा होगा और CA तथा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने दौरे से पहले सुरक्षा जांच के लिए देश में प्रतिनिधि भेजे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने अभी फरवरी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों के लिए प्री-टूर करने के लिए कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजा है। हम एशेज सीरीज के बाद खिलाड़यिों से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि सिक्योरिटी के साथ यह कैसे काम करेगा। लेकिन मैं 2022 में उनके साथ वहां गया था और यह एक शानदार अनुभव था।'