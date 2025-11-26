Go to PunjabKesari.in

रावलपिंडी (पाकिस्तान) : पथुम निसांका ने कुसल परेरा को पीछे छोड़कर श्रीलंका के टॉप टी20आई रन-स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने रावलपिंडी में जिम्बाब्वे पर मैच जिताने वाली पारी खेली जिससे उनकी टीम ने ट्राई-सीरीज की उम्मीदें जिंदा रखीं। उन्होंने 58 गेंदों पर 98 रन की जबरदस्त पारी खेली जिससे श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 16.2 ओवर में 147 रन से बड़ी जीत हासिल की। 

निसांका ने 77 टी20आई मैचों में 32.30 की औसत और 126.89 के स्ट्राइक रेट से 2326 रन बनाए हैं जिसमें 18 फिफ्टी और एक शतक शामिल हैं। उन्होंने परेरा को पीछे छोड़ दिया जिनके अभी 91 टी20आई मैचों में 2,305 रन हैं। श्रीलंका ने इस जीत के साथ लगातार 5 T20I मैच हार का सिलसिला तोड़ा और ट्राई-सीरीज में भी यह उनकी पहली जीत थी। श्रीलंका की इस जीत से गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक निर्णायक मैच होगा जिसमें जीत से उन्हें ट्राई-सीरीज के फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। 

मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 146-5 पर रोक दिया जिसमें महेश थीक्षाना और वानिंदु हसरंगा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि दासुन शनाका ने भी एक विकेट लिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा (37) और रयान बर्ल (37) ने आखिर में एक अहम पार्टनरशिप की जबकि ब्रायन बेनेट (34) ने भी टॉप ऑर्डर में अहम पारी खेली। 

जवाब में श्रीलंका ने पावर-प्ले के अंदर 60 रन बना लिए। श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन कामिल मिशारा बीच में संघर्ष करने के बाद पावर-प्ले के आखिरी ओवर में आउट हो गए, उन्होंने 15 गेंदों पर 12 रन बनाए। निस्सांका और कुसल मेंडिस (25* रन) ने 89 रन की अटूट पार्टनरशिप करके मैच को 22 गेंद बाकी रहते खत्म कर दिया। 