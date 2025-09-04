Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस 2025 के सभी सीमित ओवर के क्रिकेट मैचों से बाहर हो गए है। कमिंस को कैरेबियाई दौरे के दौरान चोट लगी थी जिसके बाद स्कैन में उनकी लम्बर बोन में खिंचाव का पता चला। कमिंस अब न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवर की श्रृंखला से चूक जाएंगे। जिसमें भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैच भी शामिल है। 
 
कमिंस ने चोट के बारे में अपनी भावनाएं सांझा करते हुए कहा, 'अपने करियर के इस पड़ाव पर मुझे लगता है कि मैं 18 या 19 साल की उम्र के मुकाबले अब शायद थोड़ी तेजी से लय पकड़ सकता हूं। उस समय आपको शायद लगता होगा कि आपको कुछ [शेफील्ड] शील्ड मैच या वनडे मैच खेलने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे शील्ड मैच खेलने का मौका नहीं भी मिला तो भी मैं लय पकड़ सकता हूं। रिहैब सही से करू तो बड़ी एशेज सीरीज के लिए मैं कुछ जोखिम उठाने और थोड़ा आक्रामक होने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ी कोई और सीरीज नहीं।'

कैरेबियाई और ऑस्ट्रेलिया में टी20 और वनडे सहित कई सफेद गेंद के मैचों से चूकने के बावजूद कमिंस रिहैबिलिटेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनका लक्ष्य पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए फिट होना होगा। हालांकि सीरीज से पहले कमिंस को जरूरी आराम की कमी खलेगी और हो सकता है कि वह सीधे अंतरराष्ट्रीय मैदान पर लौटने से पहले केवल एक या दो शेफील्ड शील्ड मैच ही खेल पाएं। 

ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने पहले ही कुछ बदलाव कर लिए है। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए आराम दिया है ताकि वह शेफील्ड शील्ड में लंबे स्पैल डाल सकें। इसके अलावा ब्यू वेबस्टर को एक अतिरिक्त सीम गेंदबाजी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जो तेज गेंदबाजी में योगदान दे सकते है। जिससे कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी में और गहराई आ सकती है। 