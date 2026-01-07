ढाका: भारतीय खेल प्रस्तोता ऋद्धिमा पाठक ने बुधवार को उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के प्रेजेंटेशन पैनल से हटा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट से अलग होने का फैसला पूरी तरह उनका निजी निर्णय था।

“मेरे खिलाफ झूठी कहानी चलाई जा रही है”

ऋद्धिमा पाठक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जारी बयान में कहा कि उनके BPL पैनल से हटाए जाने को लेकर एक 'फॉल्स नैरेटिव' यानी झूठी कहानी फैलाई जा रही है। उन्होंने लिखा, 'यह सही नहीं है। मैंने खुद BPL से हटने का फैसला लिया है। मेरे लिए मेरा देश हमेशा सबसे पहले आता है।'

'क्रिकेट किसी एक असाइनमेंट से कहीं बड़ा है'

अपने बयान में ऋद्धिमा ने आगे कहा कि वह क्रिकेट को 'किसी एक असाइनमेंट से कहीं ज्यादा महत्व' देती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले पर वह आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगी।

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स से उठा विवाद

दरअसल, बांग्लादेश के कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि ऋद्धिमा पाठक को ढाका लेग से पहले BPL के प्रेजेंटेशन पैनल से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वह ढाका में होने वाले मुकाबलों की मेजबानी करने वाली थीं, लेकिन देश की यात्रा से पहले ही उन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया।

सिलहट से शुरू हो चुका है BPL

गौर है कि BPL का मौजूदा सत्र पहले ही शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट का ओपनिंग लेग सिलहट में खेला गया, जिसके बाद प्रतियोगिता अन्य शहरों के साथ-साथ राजधानी ढाका में भी आयोजित की जानी है।