नई दिल्ली : भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित इंडियन सुपर लीग (ISL) 2025-26 सीजन की शुरुआत 14 फरवरी 2026 से होगी। लंबे समय से अनिश्चितता के दौर से गुजर रही लीग को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है।

MRA विवाद के कारण अटका था सीजन

ISL का भविष्य उस समय अधर में लटक गया था, जब फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट (MRA) के नवीनीकरण पर बातचीत टूट गई थी। FSDL ने 2025-26 सीजन को तय समय पर शुरू करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि MRA की वैधता 8 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही थी और लीग के बीच में इसके खत्म होने को लेकर स्थिति साफ नहीं थी।

सभी 14 क्लबों की भागीदारी

आगामी सीजन में ISL के सभी 14 क्लब हिस्सा लेंगे। इनमें मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन एफसी, इंटर काशी एफसी, मुंबई सिटी एफसी, चेन्नईयिन एफसी, एससी दिल्ली, बेंगलुरु एफसी, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी, जमशेदपुर एफसी, ओडिशा एफसी, केरल ब्लास्टर्स, एफसी गोवा शामिल हैं। लीग का आयोजन सिंगल-लेग होम एंड अवे फॉर्मेट में किया जाएगा।

91 मैच, लॉजिस्टिक्स पर काम जारी

ISL 2025-26 सीजन में कुल 91 मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि, मैचों की लॉजिस्टिक्स, वेन्यू और शेड्यूल को अंतिम रूप देने पर अभी काम चल रहा है।

खेल मंत्री का बयान

डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, 'अदालती विवाद के कारण इंडियन सुपर लीग को लेकर काफी अनिश्चितता थी, लेकिन आज सरकार, AIFF और सभी 14 क्लबों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है कि लीग फिर से शुरू होगी। राष्ट्रीय फुटबॉल लीग की शुरुआत 14 फरवरी से होगी।'

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी क्लब इस सीजन में खेलने के लिए सहमत हैं और आने वाले दिनों में टूर्नामेंट के फॉर्मेट, प्रसारण प्लेटफॉर्म और मैच स्थलों से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाएगी।

टीमों को फिर से तैयारी में जुटना होगा

आधिकारिक विवरण सामने आने के बाद सभी टीमों को अपने स्क्वाड दोबारा तैयार करने और आगामी सीजन की तैयारी शुरू करनी होगी।

भारतीय फुटबॉल संकट और खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

इससे पहले भारतीय फुटबॉल के मौजूदा संकट को लेकर भारतीय खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय सितारों ने फीफा (FIFA) से हस्तक्षेप की मांग की थी। गुरप्रीत सिंह संधू, संदीप झिंगन और सुनील छेत्री जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता जाहिर की थी।

गुरप्रीत ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'जनवरी चल रहा है और हमें इस समय ISL में प्रतिस्पर्धी फुटबॉल खेलते हुए आपके सामने होना चाहिए था।' वहीं, झिंगन ने जोड़ा, 'हम सभी एक ऐसी सच्चाई को बोलने को मजबूर हैं, जिसे हर कोई जानता है।' सुनील छेत्री ने कहा, 'खिलाड़ी, स्टाफ, मालिक और फैंस सभी स्पष्टता, सुरक्षा और सबसे अहम—भविष्य के हकदार हैं।'