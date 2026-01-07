पर्थ: अमेरिकी स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने पिछले मैच की हार को भुलाते हुए बुधवार को शानदार वापसी की और यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में यूनान के खिलाफ अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी। मौजूदा चैंपियन अमेरिका की ओर से खेलते हुए गॉफ ने यूनान की शीर्ष खिलाड़ी मारिया सकारी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी।

हार के बाद मजबूत वापसी

विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज गॉफ को इससे पहले ग्रुप चरण के अपने आखिरी एकल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्पेन की जेसिका बौज़ास मानेरो के खिलाफ 6-1, 6-7 (3), 6-0 से हार मिली थी। हालांकि, क्वार्टरफाइनल जैसे अहम मुकाबले में गॉफ ने आक्रामक और संतुलित खेल दिखाते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया।

सेमीफाइनल की ओर अमेरिका

अब यदि टेलर फ्रिट्ज पुरुष एकल में यूनान के स्टेफानोस सिटसिपास को हराने में सफल रहते हैं, तो अमेरिका शनिवार को सिडनी में होने वाले सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। फ्रिट्ज की जीत अमेरिका के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

ग्रुप स्टेज से क्वार्टरफाइनल तक का सफर

ग्रुप चरण में गॉफ की हार के बावजूद अमेरिका ने शानदार टीम प्रदर्शन करते हुए क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई थी। टेलर फ्रिट्ज ने अपना एकल मैच जीता, जबकि कोको गॉफ और क्रिश्चियन हैरिसन की जोड़ी ने मिश्रित युगल में जीत दर्ज कर अमेरिकी टीम को अगले दौर तक पहुंचाया।

पोलैंड का दबदबा

इस बीच, सिडनी में खेले जा रहे मुकाबलों में ह्यूबर्ट हुरकाज और इगा स्वियातेक ने अपने-अपने एकल मैच जीतकर पोलैंड को नीदरलैंड के खिलाफ 2-0 की बढ़त दिलाई। इसके साथ ही पोलैंड ने ग्रुप एफ से क्वार्टरफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया।