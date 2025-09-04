स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि स्टार बल्लेबाज को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया है। मैनचेस्टर पुलिस अली के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई और अंततः कथित बलात्कार मामले में उसे निर्दोष पाया। 8 अगस्त को इंग्लैंड दौरे पर गए पाकिस्तान शाहीन के खिलाड़ी हैदर अली पर यौन उत्पीड़न के एक मामले में कथित तौर पर शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था, और अंततः रविवार, 3 अगस्त को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जियो सुपर के अनुसार अली को यूके में हिरासत में लिए जाने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा अस्थायी निलंबन दिए जाने के बाद सबूतों के अभाव में जीएमपी और यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (PCS) द्वारा रिहा किया जाना तय है। अब तक हैदर पूरी प्रक्रिया के लिए यूके में ही थे, लेकिन अब वह पाकिस्तान वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, PCB ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही उनके निलंबन को रद्द किया है।

गौर हो कि 4 अगस्त 2025 को मैनचेस्टर के एक परिसर में 23 जुलाई 2025 को एक घटना के संबंध में एक शिकायत के बाद हैदर अली को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के बयान में कहा गया है, "हमने एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।' हालांकि उन्हें अंततः जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन PCB ने जांच पूरी होने तक उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए 35 टी20 और दो वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें मामूली सफलता मिली है और उन्होंने 17.64 की औसत से 547 रन बनाए हैं। उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में खेला गया था।