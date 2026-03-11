स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर Abdul Razzaq के बेटे Ali Razzaq ने National T20 Cup में शानदार डेब्यू करते हुए अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। मुल्तान रीजन और Lahore Blues के बीच खेले गए मुकाबले में अली रज्जाक ने 26 गेंदों में 45 रन की तेज पारी खेलकर दर्शकों को प्रभावित किया। हालांकि उनकी टीम लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद मैच जीतने से चूक गई, लेकिन युवा बल्लेबाज की आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया।

नेशनल T20 कप में मिला पहला मौका

अली रज्जाक को लाहौर ब्लूज़ की ओर से नेशनल T20 कप में अपना पहला T20 मैच खेलने का मौका मिला। इससे पहले वह घरेलू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने अब तक नौ फर्स्ट-क्लास मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं, जिससे क्रिकेट विशेषज्ञों की नजर पहले ही उन पर टिक चुकी थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद आखिरकार उन्हें T20 प्रारूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।

मुल्तान की मजबूत बल्लेबाजी

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए Multan Region ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। इस बड़े स्कोर में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा।

Arafat Minhas ने 17 गेंदों में 35 रन बनाए

Wasim Akram ने 7 गेंदों में नाबाद 17 रन जोड़े

Aamer Yamin ने 6 गेंदों में तेज 24 रन बनाए

अली रज्जाक ने भी गेंदबाजी में चार ओवर डाले, लेकिन उन्हें इस मैच में कोई विकेट नहीं मिला।

रन चेज में लाहौर की तेज शुरुआत

201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लाहौर ब्लूज ने शानदार शुरुआत की। टीम ने शुरुआती पांच ओवरों में बिना विकेट खोए 64 रन बना लिए थे। इस दौरान Umar Siddiq Khan ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 41 रन बना दिए। हालांकि छठे ओवर में लगातार दो विकेट गिरने से टीम की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई और मैच का रुख बदलता हुआ नजर आने लगा।

अली रज्जाक की धीमी शुरुआत

अली रज्जाक जब बल्लेबाजी करने आए तो टीम का स्कोर जल्द ही 99/4 हो गया। उस समय मैच काफी मुश्किल स्थिति में था। रज्जाक ने शुरुआत में सावधानी से बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पहली 10 गेंदों में सिर्फ छह रन बनाए और 18 गेंदों पर 17 रन के स्कोर पर खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लाहौर के लिए लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।

एक ओवर में 26 रन का धमाका

मैच का सबसे रोमांचक पल 17वें ओवर में देखने को मिला। रज्जाक ने Siraj Uddin के ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शॉट लगाए। उन्होंने ओवर की पहली गेंदों पर छक्का और चौका जड़ा, इसके बाद लगातार चौके लगाए और कुल मिलाकर 26 रन बटोर लिए। इस ओवर में दो वाइड भी शामिल थीं, जिससे कुल 28 रन बने। इस धमाकेदार बल्लेबाजी से मैच अचानक रोमांचक हो गया।

जीत के करीब आकर हार

हालांकि रज्जाक की यह आक्रामक पारी बहुत देर से आई। अपनी धीमी शुरुआत की भरपाई करने की कोशिश में वह अगले ही ओवर में आउट हो गए। उन्होंने 26 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें कई शानदार शॉट शामिल थे। अंत में लाहौर ब्लूज़ लक्ष्य से सिर्फ तीन रन दूर रह गई और मैच बेहद रोमांचक अंदाज में हार गई।