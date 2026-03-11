स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 114 रन पर ऑलआउट हो गई। यह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर है।

यह मुकाबला ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

27 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा

इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे कम वनडे स्कोर 161 रन था। यह स्कोर 1999 वर्ल्ड कप में बना था, जब बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2026 में पाकिस्तान की टीम उस रिकॉर्ड से भी नीचे गिर गई और सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई।

अच्छी शुरुआत के बाद ढही पाकिस्तान की पारी

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। नई ओपनिंग जोड़ी माज़ सादाकत और साहिबजादा फरहान ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने फरहान को आउट करके पाकिस्तान की पारी को बड़ा झटका दिया।

नाहिद राणा ने मचाया कहर

नाहिद राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। उन्होंने पहले साहिबजादा फरहान (27) को आउट किया और इसके बाद डेब्यू कर रहे शमील हुसैन (4) को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद राणा ने माज़ सादाकत (18) को भी आउट कर दिया, जिससे पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती चली गई। उन्होंने आगे मोहम्मद रिजवान (10) और सलमान अली आगा (5) को भी आउट कर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया।

स्पिन गेंदबाजों ने भी किया कमाल

तेज गेंदबाजों के साथ-साथ बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। मिराज ने पाकिस्तान के मध्य और निचले क्रम को झटके देते हुए तीन अहम विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना सके और लगातार विकेट गिरते रहे।

पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप

पाकिस्तान की टीम एक समय 70 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी। अब्दुल समद बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि हुसैन तलत (4) भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी की कोशिश की, लेकिन वह भी 4 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

फहीम अशरफ ने बचाई थोड़ी इज्जत

पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन फहीम अशरफ ने बनाए। उन्होंने 47 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। फहीम की इस पारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम किसी तरह 100 रन के पार पहुंच सकी।

बांग्लादेश की शानदार गेंदबाजी

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरह दबाव में रखा।

नाहिद राणा – 5 विकेट (7 ओवर में 24 रन)

मेहदी हसन मिराज – 3 विकेट

मुस्तफिजुर रहमान – 1 विकेट

तस्कीन अहमद – 1 विकेट

इन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने मैच की शुरुआत में ही सीरीज पर मजबूत पकड़ बना ली।