स्पोर्ट्स डेस्क : डीवाई पाटिल टी20 कप में कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज़ उमरान मलिक का प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। मुंबई कस्टम्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ दो ओवर में 59 रन लुटा दिए, जिसमें एक ओवर में 36 रन शामिल रहे। 193 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए उमरान की यह महंगी गेंदबाजी उनकी टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुई। आईपीएल 2026 से पहले यह प्रदर्शन KKR के लिए चिंता बढ़ाने वाला संकेत माना जा रहा है।

एक ओवर में 36 रन, मैच हाथ से निकला

Umran Malik ने टाटा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलते हुए गेंदबाजी की शुरुआत कप्तान Shardul Thakur के साथ की। ठाकुर के पहले ओवर में 10 रन आए, लेकिन उमरान का शुरुआती ओवर ही महंगा साबित हुआ, जिसमें 23 रन बने। बल्लेबाज़ रुग्वेद मोरे ने उन पर आक्रमण करते हुए एक चौका और तीन छक्के जड़े।

हालात तब और बिगड़े जब उमरान 13वें ओवर में दोबारा गेंदबाज़ी के लिए लौटे। मुंबई कस्टम्स पहले ही मजबूत स्थिति में थी। ओवर की शुरुआत सिंगल और चौके से हुई, फिर नो-बॉल पर छक्का लगा। आगे चलकर वाइड, एक और नो-बॉल और फ्री-हिट पर चौका—इन सबने ओवर को बेकाबू बना दिया। कुल मिलाकर इस ओवर में 36 रन बने, जिससे उनका स्पेल 2 ओवर में 59 रन तक पहुंच गया।

मुंबई कस्टम्स की आसान जीत

मुंबई कस्टम्स ने 16 ओवर में ही 193 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। रुग्वेद मोरे ने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा किया और 46 गेंदों पर 101 रन बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया। उमरान की महंगी गेंदबाज़ी ने विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी, जिसका फायदा बल्लेबाज़ों ने पूरी तरह उठाया।

IPL 2026 से पहले KKR की चिंता

Kolkata Knight Riders ने उमरान को 75 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था, उम्मीद थी कि उनकी रफ्तार टीम की पेस अटैक को मजबूती देगी। हालांकि हालिया फॉर्म ने टीम प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले DY पाटिल रेड के खिलाफ भी उमरान ने चार ओवर में 41 रन देकर एक विकेट लिया था, जिसमें पावरप्ले में 27 रन का एक महंगा ओवर शामिल था। लगातार महंगे स्पेल KKR की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

पेस अटैक पर दबाव

KKR की तेज गेंदबाज़ी इकाई पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। Mustafizur Rahman को रिलीज़ किया जा चुका है, जबकि Matheesha Pathirana चोट से उबर रहे हैं। युवा पेसर हर्षित राणा भी घुटने की समस्या से जूझ चुके हैं। ऐसे में उमरान से बड़ी भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन ने टीम को नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय और IPL रिकॉर्ड

24 वर्षीय उमरान मलिक ने भारत के लिए 10 वनडे और 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनका आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2023 में रहा था। आईपीएल में उन्होंने Sunrisers Hyderabad के लिए 26 मैचों में 29 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार पांच विकेट और दो बार चार विकेट लेने का कारनामा शामिल है।