नई दिल्ली : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने छह साल की अवधि में अपने देश के लिए 34 मैच खेलने के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उन्होंने आखिरी बार 2019 में अपने देश के लिए खेला था।

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया था और बाद में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही अपना वनडे और टेस्ट डेब्यू भी किया। उन्होंने 17 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रमशः 34 और 13 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में उनका एकमात्र प्रदर्शन दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, जो पाकिस्तान के लिए उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ।

उस्मान ने अपने दूसरे वनडे मैच में शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन हासिल किया। उन्होंने 2019 में अपने अंतिम से पहले वाले वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर अपना दूसरा 5 विकेट हॉल दर्ज किया। उस्मान 2018 के एशिया कप में भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे।