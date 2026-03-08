Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान के क्रिकेट जगत में भी इस मैच को लेकर काफी चर्चा हो रही है। खास तौर पर भारत के दो खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर खुलकर बात कर रहे हैं।पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

बुमराह की जमकर तारीफ

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक टीवी कार्यक्रम में जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुमराह दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज़ों में से एक हैं और वह किसी भी पिच पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं।

अफरीदी ने कहा, 'बुमराह अलग लीग का बॉलर है। उसके पास इतनी स्किल्स हैं कि उसे अच्छी गेंदबाज़ी के लिए पिच का सहारा नहीं चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता (variation) है।

अफरीदी के मुताबिक, बुमराह हर तरह की पिच पर विकेट लेते हैं, लाल और सफेद दोनों गेंद से समान रूप से प्रभावी हैं, एक ही ओवर में अलग-अलग तरह की गेंद फेंक सकते हैं; उन्होंने यह भी कहा कि हाल के सालों में उन्होंने बुमराह से बेहतर यॉर्कर फेंकने वाला गेंदबाज़ नहीं देखा।

फाइनल में बुमराह होंगे बड़ा फैक्टर

अफरीदी का मानना है कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले में बुमराह सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। उनकी कसी हुई गेंदबाज़ी और डेथ ओवर की महारत भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकती है।

सैमसन और बुमराह ने भारत को फाइनल तक पहुंचाया

पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद आमिर का भी मानना है कि भारत के फाइनल तक पहुंचने में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

एक टीवी कार्यक्रम में आमिर ने कहा, 'इंडिया को सिर्फ सैमसन और बुमराह ने संभाला है। इन्हीं के दम पर टीम फाइनल में पहुंची है। यह भारत की बड़ी उपलब्धि है कि सिर्फ दो खिलाड़ियों के दम पर टीम यहां तक पहुंच गई।'

सेमीफाइनल में सैमसन की दमदार बल्लेबाजी

संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाज़ी की है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मस्ट-विन मैच में 97 रन, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन, इन पारियों की बदौलत भारत बड़े स्कोर तक पहुंच पाया और टीम ने फाइनल में जगह बनाई।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सैमसन के आंकड़े भी शानदार हैं:

4 मैचों में 232 रन
औसत 77.33
स्ट्राइक रेट 201.74

इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह का शानदार ओवर

सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाज़ी की काफी चर्चा हुई। खास तौर पर 18वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह हाई स्कोरिंग मैच था और भारत ने महज 7 रन से जीत दर्ज की। बुमराह के इस ओवर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की भी तारीफ

मोहम्मद आमिर ने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव की भी तारीफ की। उनका कहना था कि कप्तान ने बुमराह का सही समय पर इस्तेमाल किया और यही रणनीति भारत की जीत में अहम रही।

शोएब अख्तर का सैमसन पर बयान

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने भी संजू सैमसन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सैमसन लंबे समय से भारतीय क्रिकेट में मौजूद थे लेकिन कई बड़े विकेटकीपरों की मौजूदगी के कारण उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए। अख्तर ने कहा कि इस बार टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया और सैमसन ने उस भरोसे को सही साबित किया।