स्पोर्ट्स डेस्क : BCCI ने भारत के 2011 वर्ल्ड कप विजेता दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फास्ट बॉलरों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जहीर मार्च के पहले सप्ताह में विशेष प्रशिक्षण शिविर का नेतृत्व करेंगे। उनकी नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉय कूली के चार साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई है। कूली अब इंग्लैंड टीम के साथ फास्ट-बॉलिंग डेवलपमेंट कोच के रूप में जुड़े हैं।

विशेष फास्ट-बॉलिंग कैंप का आयोजन

सूत्रों के मुताबिक, 28 फरवरी से 2 मार्च तक राज्य संघों से चुने गए तेज गेंदबाजों का एक विशेष कैंप बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, जिसमें जहीर खान मार्गदर्शन देंगे। CoE के क्रिकेट प्रमुख VVS Laxman ने इस पहल में विशेष रुचि दिखाई है।

बताया जा रहा है कि जहीर कोचिंग भूमिका निभाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह पहले आईपीएल में Lucknow Super Giants के साथ जुड़े रहे हैं और युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह CoE में फुल-टाइम भूमिका स्वीकार करते हैं।

तीसरे WTC फाइनल की तैयारी में ‘स्पीड’ की तलाश

भारत की नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र पर है। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में Jasprit Bumrah सभी मैच नहीं खेल सके थे, जिससे टीम को संतुलन की चुनौती का सामना करना पड़ा।

Mohammed Siraj ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन टीम को लगातार प्रभावी तेज गेंदबाजों का मजबूत पूल तैयार करने की जरूरत है। जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और नवंबर 2026 में न्यूजीलैंड दौरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम अपनी तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करना चाहती है।

नई प्रतिभाओं पर नजर

चयनकर्ताओं की नजर घरेलू क्रिकेट के उभरते सितारों पर भी है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले आकिब नबी चर्चा में हैं। वह आईपीएल 2026 में Delhi Capitals का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां उनके प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की खास नजर रहेगी। वहीं, Mohammed Shami फिलहाल चयनकर्ताओं की प्राथमिक सूची से बाहर बताए जा रहे हैं।