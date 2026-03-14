स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से ठीक पहले Kevin Pietersen ने Delhi Capitals के मेंटर पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर ने कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए जरूरी समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। हालांकि वह इस सीजन में कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे।

पिछले साल बने थे दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर

दिल्ली कैपिटल्स ने फरवरी 2025 में पीटरसन को टीम का मेंटर नियुक्त किया था। उस समय उन्होंने टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम किया था। टीम के सपोर्ट स्टाफ में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट Venugopal Rao, हेड कोच Hemang Badani, असिस्टेंट कोच Matthew Mott और बॉलिंग कोच Munaf Patel शामिल थे।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

पीटरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। उन्होंने लिखा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए जरूरी समय नहीं दे सकते, लेकिन टीम और खिलाड़ियों को आगामी सीजन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह आईपीएल के दौरान कमेंट्री बॉक्स में जरूर नजर आएंगे।

शानदार रहा पीटरसन का अंतरराष्ट्रीय करियर

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे Kevin Pietersen इंग्लैंड के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 200 टी20 मैच खेले और 5695 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने 36 मैचों में 1001 रन बनाए और Delhi Daredevils, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad और Pune Warriors India जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया।

इंग्लैंड को दिलाया था पहला टी20 वर्ल्ड कप

पीटरसन 2008 से 2009 तक इंग्लैंड टीम के कप्तान भी रहे। उन्हें ICC Men's T20 World Cup 2010 में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया था, जहां उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था।

IPL 2026 का पहला चरण 28 मार्च से

इस बीच Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने **Indian Premier League> 2026 के पहले चरण का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेला जाएगा। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण पूरे टूर्नामेंट का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

उद्घाटन मैच बेंगलुरु में

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन Royal Challengers Bengaluru और Sunrisers Hyderabad के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में होगा। पहले चरण में कुल 20 मैच खेले जाएंगे, जो बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में आयोजित होंगे।