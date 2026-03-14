स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज Salman Ali Agha को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान क्रिकेट उपकरण के दुरुपयोग के लिए फटकार लगाई गई है। यह मुकाबला Sher-e-Bangla National Cricket Stadium में खेला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, रन-आउट होने के बाद गुस्से में ग्लव्स जमीन पर फेंकने के कारण उन्हें एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया है।

अजीब तरीके से हुए रन-आउट

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में हुई। उस समय Salman Ali Agha और Mohammad Rizwan क्रीज पर मौजूद थे और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ओवर की चौथी गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान Mehidy Hasan Miraz की गेंद को रिजवान ने हल्का सा खेला। गेंद नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े आगा के पैड से टकरा गई। आगा ने गेंद उठाकर वापस देने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मिराज ने गेंद लेकर स्टंप्स उड़ा दिए, जबकि आगा क्रीज से बाहर थे। अपील के बाद अंपायर ने उन्हें रन-आउट करार दिया।

फैसले के बाद मैदान पर दिखा गुस्सा

रन-आउट का फैसला आने के बाद आगा काफी नाराज नजर आए। पवेलियन लौटते समय उन्होंने गुस्से में अपने ग्लव्स जमीन पर फेंक दिए। यह व्यवहार International Cricket Council के आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

ICC ने दिया डिमेरिट प्वाइंट

मैच रेफरी Neeyamur Rashid ने बताया कि मैदान छोड़ते समय उपकरण फेंकना आईसीसी के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आगा का पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, इसलिए उन्हें केवल फटकार और एक डिमेरिट प्वाइंट दिया गया है।

ICC कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन

यह मामला ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 के अंतर्गत आता है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या मैदान की चीजों के दुरुपयोग से जुड़ा है।

मैच का हाल

इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 47.3 ओवर में 274 रन पर ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान के लिए Maaz Sadaqat ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। बारिश के बाद Bangladesh national cricket team को 32 ओवर में 243 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम 23.3 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ Pakistan national cricket team ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब निर्णायक मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।

