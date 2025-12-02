लाहौर : पाकिस्तान की टीम अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले तीन मैचों की श्रृंखला के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। PCB ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सात, नौ और 11 जनवरी को दम्बुला में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी।

टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान की टीम 30 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला खेलेगी। पीसीबी ने कहा कि श्रीलंका दौरे से टीम को अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले मैच अभ्यास का मौका मिलेगा।

पाकिस्तान को विश्व कप के लिए ग्रुप ‘ए' में रखा गया है और वह अपने सभी मैच कोलंबो में खेलेगा। टी20 विश्व कप का आयोजन सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।