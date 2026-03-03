स्पोर्ट्स डेस्क : ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती विदाई के बाद टीम और चयन समिति की जमकर आलोचना हो रही है। खासकर इन-फॉर्म बल्लेबाज Steve Smith को टीम में मौका न देने पर सवाल उठे। स्मिथ को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली।

ग्लेन मैक्ग्रा की दो टूक सलाह

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज Glenn McGrath ने स्मिथ के भविष्य पर बेबाक राय दी। मैक्ग्रा ने कहा कि स्मिथ के पास दो रास्ते हैं – या तो संन्यास लें या खेल का आनंद लेते हुए खुद को और बेहतर बनाएं। उनके मुताबिक, बिग बैश लीग में स्मिथ का प्रदर्शन बताता है कि उनमें अब भी खेल के प्रति भूख बाकी है।

टेस्ट जैसी अनुकूलन क्षमता T20 में भी दिखाएं

मैक्ग्रा का मानना है कि स्मिथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी ‘एडेप्टेबिलिटी’ रही है। टेस्ट क्रिकेट में वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते थे और यही गुण उन्हें T20I में भी अपनाना चाहिए। 56 वर्षीय मैक्ग्रा ने कहा कि स्मिथ में अभी भी सुधार की क्षमता है और देखना दिलचस्प होगा कि आगे वह क्या करते हैं।

लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 पर नजर

36 वर्षीय स्मिथ पहले ही 2028 Summer Olympics में खेलने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में उनका T20I करियर खत्म नहीं माना जा सकता। हालांकि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की कोई T20 सीरीज तय नहीं है, जिससे उनकी वापसी का इंतजार और लंबा हो सकता है।

PSL से नई शुरुआत

अब स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग में Pakistan Super League के जरिए वापसी की तैयारी में हैं, जहां वह सियालकोट स्टैलियंस के लिए डेब्यू करेंगे। उन्होंने शेफील्ड शील्ड के बचे हुए मुकाबलों से नाम वापस लेकर अपने टी20 करियर पर फोकस साफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का अगला बड़ा लक्ष्य 2027 वनडे वर्ल्ड कप है, इसलिए टीम का ध्यान फिलहाल वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर है।

