रावलपिंडी: पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में श्रीलंका को 32 गेंद शेष रहते छह विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज़ों ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदला और पूरी टीम 45.2 ओवर में 211 रन पर सिमट गई।

श्रीलंका की ओर से सदीरा समरविक्रमा 48 रन के साथ शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि कप्तान कुशल मेंडिस ने 34 और पवन रत्नायके ने 32 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम ने तीन विकेट झटके और श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों पर लगातार दबाव बनाए रखा।

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने बेहद सहज प्रदर्शन किया। टीम ने 44.4 ओवर में चार विकेट पर 215 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। पाक बल्लेबाज़ों में मोहम्मद रिज़वान (नाबाद 61) और फखर जमां (55) ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया। बाबर आज़म ने 34 रन बनाए, जबकि हुसैन तलत 42 रन बनाकर नाबाद रहे।

पाकिस्तान ने पहले वनडे में छह रन से, जबकि दूसरे मुकाबले में आठ विकेट से जीत दर्ज की थी। अब दोनों टीमें जिम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला में हिस्सा लेंगी।