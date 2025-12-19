स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में जारी अंडर-19 एशिया कप 2025 का रोमांच उस वक्त थम गया, जब भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल पर बारिश का साया पड़ गया। युवा क्रिकेटरों की इस बड़ी भिड़ंत का सभी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन लगातार बारिश और गीले आउटफील्ड के चलते मैच की शुरुआत तय समय पर नहीं हो सकी। ICC अकादमी ग्राउंड पर हालात ऐसे बन गए कि अंपायरों को टॉस तक टालना पड़ा, जिससे फैंस की धड़कनें बढ़ गई हैं।

बारिश के कारण टॉस टला

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सेमीफाइनल ICC अकादमी ग्राउंड पर खेला जाना था, लेकिन सुबह से हो रही बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। मैदान के चारों ओर पानी जमा नजर आया और आउटफील्ड पूरी तरह गीली हो गई। इन्हीं हालात को देखते हुए मैच अधिकारियों ने टॉस को निर्धारित समय पर कराने से इनकार कर दिया। सुरक्षा और खेल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने इंतजार करने का फैसला लिया।

अगला निरीक्षण और ओवर कटौती की संभावना

मैच अधिकारियों के मुताबिक, अगला ग्राउंड निरीक्षण स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे किया जाना है, जो भारतीय समय के अनुसार 11:30 बजे होगा। अगर तब तक बारिश नहीं थमती या मैदान खेलने लायक नहीं बनता, तो मैच के ओवरों में कटौती की जा सकती है। नियमों के अनुसार, कम से कम 20 ओवर का मुकाबला कराने की आखिरी समय-सीमा स्थानीय समय दोपहर 2:02 बजे तय की गई है। ऐसे में हर गुजरते मिनट के साथ मुकाबले पर संकट गहराता जा रहा है।

फाइनल में भारत–पाकिस्तान की संभावित टक्कर

इसी बीच, टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने-सामने हैं। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने मुकाबले जीतने में सफल रहते हैं, तो फाइनल में एक बार फिर हाई-वोल्टेज भारत–पाकिस्तान मुकाबला देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस इस सेमीफाइनल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

टीमें

भारत : आयुष म्हात्रे (कप्तान), अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, हरवंश पंगलिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, एरन जॉर्ज, युवराज गोहिल

श्रीलंका : विमथ दिनसारा (कप्तान), आधम हिल्मी (विकेटकीपर), दिमंथा महाविथाना, विरान चमुदिता, किथ्मा विथानापथिराना, कविजा गमागे, चमिका हीनतिगाला, दुलनिथ सिगेरा, सेथ्मिका सेनेविरत्ने, रसिथ निमसारा, थरुषा नवोद्या, मथुलन कुगथास, विग्नेश्वरन आकाश, थरुषा नेथसारा, सनुजा निंदुवारा