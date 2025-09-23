स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान और श्रीलंका (Pakistan vs Sri Lanka) के बीच एशिया कप सुपर 4 (Asia Cup) का तीसरा मैच आज शाम अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान को सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत से करारी हार मिली थी ऐसे में अगर आज पाकिस्तान हारता है तो उसके बाहर होने का खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं श्रीलंका को अपने पहले सुपर 4 मैच में बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और उसके लिए यह करो या मरो वाली स्थिति होगा। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आइए मैच से पहले दोनों टीमों के रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, मौसम और संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं-

हेड टू हेड (T20I)

कुल मैच - 23

पाकिस्तान - 13 जीत

श्रीलंका - 10 जीत

हेड टू हेड (Asia Cup)

कुल मैच - 18

पाकिस्तान - 5 जीत

श्रीलंका - 13 जीत

पिच रिपोर्ट

अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच की पिच मजबूत होने की उम्मीद है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों के लिए मददगार साबित होगी। यह विकेट किसी एक गेंदबाज के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, जिससे बल्ले और गेंद के बीच मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हालांकि दोनों टीमें ओस से सावधान रहेंगी, जो दूसरी पारी में खेल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए और अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए विरोधी टीम को 160-170 रनों पर रोकना चाहिए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम 180-190 रन बनाने होंगे ताकि एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया जा सके, जिससे विरोधी टीम के लिए लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाए।

मौसम

मंगलवार को अबू धाबी में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के लिए बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने की उम्मीद है।

संभावित प्लेइंग 11

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा