स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने वडोदरा के कोटांबी में BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मैनेजमेंट द्वारा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बेंच पर बिठाने के बाद वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठाए। इरफान ने सवाल किया कि अगर नीतीश सिर्फ नेट में गेंदबाजी करेंगे और मुश्किल हालात में कभी मैदान पर नहीं उतरेंगे, तो वह कैसे बेहतर होंगे।

इरफान ने जियोस्टार पर कहा, 'अगर आप उसे नहीं खिलाएंगे, तो आप उसे ऑलराउंडर के तौर पर तैयार नहीं कर पाएंगे। उसे टीम में चुना जाता है, टीम के साथ यात्रा करता है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलती। जरूर कोई वजह होगी कि उसे क्यों नहीं चुना जा रहा है।'

गौर हो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लबाजी करते हुए डेवोन कॉनवे (56), हेनरी निकोल्स (62) और डेरिल मिशेल (84) के अर्धशतकों की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर 300 का आंकड़ा छुआ और भारत के सामने 301 रन का लक्ष्य रखा है। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृषणा ने 2-2 विकेट झटके जबकि एक विकेट कुलदीप के नाम रहा।

प्लेइंग 11:

भारत : रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक

