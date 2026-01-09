स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस महिला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीमों के बीच महिला प्रीमियर लीग (WPL) का पहला मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच से पहले हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मौसम और टीमों पर नजर डाल लेते हैं-

हेड टू हेड

कुल मैच : 7

मुंबई : 4 जीत

बेंगलुरु : 3 जीत

MIW vs RCBW डीवाई पाटिल स्टेडियम में :

दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ जिसमें मुंबई ने जीत दर्ज की।

डीवाई पाटिल में RCBW का रिकॉर्ड :

3 मैच

एक जीत

2 हार

डीवाई पाटिल में मुंबई इंडियंस महिला का रिकॉर्ड :

6 मैच

4 जीत

2 हार

पिच रिपोर्ट

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच पर नई गेंद से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सीम मूवमेंट मिल सकती है। यह 2026 सीजन का पहला WPL मैच है इसलिए उम्मीद है कि पिच थोड़ी ताजा होगी और सीम गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच सपाट होती जाएगी और बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो जाएगी। इसलिए बीच के ओवरों में सफल होने के लिए तेज गेंदबाजों को वेरिएशन पर निर्भर रहना होगा।

पहली पारी में स्पिनरों को थोड़ी टर्न मिल सकती है। लेकिन दूसरी पारी में गेंद को पकड़ना मुश्किल होगा जब ओस एक अहम भूमिका निभाएगी। खेलने की स्थितियों को देखते हुए टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जो टीम टॉस जीतेगी, वह पहले गेंदबाजी करना चाहेगी।

मौसम

तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की गति से चलेगी। नवी मुंबई में आसमान में 14 प्रतिशत बादल छाए रहेंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है।

संभावित प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस महिला : हेले मैथ्यूज, जी कमालिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, सैका इशाक, निकोला केरी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला : स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रथ्योशा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ