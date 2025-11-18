कोलंबो : श्रीलंका ने पाकिस्तान में होने वाली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला से पहले टीम में कई बदलावों की घोषणा की है। कप्तान चरित असालंका और तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो दोनों बीमारी के कारण स्वदेश लौट आए हैं। हाल ही में संपन्न हुई एकदिवसीय श्रृंखला का हिस्सा रहे ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और ज़म्बिाब्वे के बीच होने वाले तीन देशों के टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे क्योंकि टीम प्रबंधन और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें भविष्य की प्रतिबद्धताओं से पहले उचित उपचार और रिकवरी का समय देने के लिए एहतियातन हटने की सलाह दी है।

असालंका की अनुपस्थिति में पूर्व सीमित ओवरों के कप्तान दासुन शनाका को त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए टीम की कमान संभालने के लिए कहा गया है। श्रीलंका ने पवन रथनायके को टी20 टीम में शामिल किया है, जबकि विजयकांत व्यासकांत को भी शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने व्यासकांत को इसलिए चुना क्योंकि वानिंदु हसरंगा अभी भी दौरे के एकदिवसीय चरण के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की जकड़न से उबर रहे हैं।

व्यासकांत कतर से सीधे पाकिस्तान में टीम से जुड़ेंगे, जहां वह एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में श्रीलंका ए का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। श्रीलंका 20 नवंबर को रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने त्रिकोणीय श्रृंखला अभियान की शुरुआत करेगा। इससे पहले SLC ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में मैच जारी रखने का निर्देश दिया था, क्योंकि इस्लामाबाद में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद दौरे पर गए दल के कुछ सदस्यों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की थीं।

बोर्ड ने कहा कि उसने PCB और स्थानीय अधिकारियों से बात की थी और खिलाड़ियों को आश्वासन दिया था कि टीम को निर्धारित मैचों के लिए आगे बढ़ने का निर्देश देने से पहले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हालांकि मूल कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दूसरे और तीसरे वनडे मैच 13 और 15 नवंबर की बजाय 14 और 16 नवंबर को खेले गए। त्रिकोणीय श्रृंखला, जो 17 नवंबर से शुरू होनी थी, 18 नवंबर को आयोजित की जाएगी।