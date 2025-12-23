Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तानी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत को महिला वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को टीम की नई कप्तान बनाए जाने की पूरी तैयारी है। मेग लैनिंग के यूपी वॉरियर्ज़ में जाने के बाद फ्रेंचाइज़ी को नए नेतृत्व की तलाश थी, जो अब जेमिमा के रूप में पूरी होती दिख रही है।

25 वर्षीय जेमिमा रोड्रिग्स भले ही अब तक दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी न कर पाई हों, लेकिन वह लंबे समय से टीम की उपकप्तान रही हैं। फ्रेंचाइज़ी के साथ उनका गहरा जुड़ाव और निरंतर प्रदर्शन उन्हें कप्तानी का स्वाभाविक दावेदार बनाता है।

मैनेजमेंट ने भारतीय कप्तान को दी प्राथमिकता

हालांकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट भी इस भूमिका के लिए एक मजबूत विकल्प मानी जा रही थीं, लेकिन फ्रेंचाइज़ी मालिक पार्थ जिंदल पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि टीम की प्राथमिकता एक भारतीय खिलाड़ी को कप्तान बनाने की है। इसी वजह से जेमिमा रोड्रिग्स इस रेस में सबसे आगे रहीं।

दिल्ली कैपिटल्स की पहचान बनी जेमिमा

जेमिमा उन पांच खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें नए दो साल के चक्र के लिए रिटेन किया गया है। वह 2023 की पहली WPL नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा खरीदी गई पहली खिलाड़ी थीं और इस साल भी रिटेंशन लिस्ट में सबसे ऊपर रहीं। 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका मैच जिताऊ प्रदर्शन उनके कद को और ऊंचा करता है।

मजबूत कोर टीम बरकरार

दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा के साथ-साथ शैफाली वर्मा, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी मारिज़ान काप को 2.2 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान निकी प्रसाद को 60 लाख रुपये में टीम में बनाए रखा गया है।

नीलामी के दौरान दिल्ली ने अपनी पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन आरटीएम कार्ड न होने के कारण यूपी वॉरियर्ज़ ने उन्हें 1.9 करोड़ रुपये में अपने नाम कर लिया। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स का कप्तान बनना लगभग तय माना जा रहा है।

वर्ल्ड कप जीत की नायिका

जेमिमा रोड्रिग्स भारत की पहली महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत की अहम कड़ी रहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 रनों के ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी नाबाद 127 रनों की पारी ने भारत को फाइनल तक पहुंचाया, जहां टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। अब अगर आधिकारिक घोषणा होती है, तो WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स एक नए भारतीय चेहरे के नेतृत्व में मैदान पर उतरती नजर आएगी।