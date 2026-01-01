स्पोर्ट्स डेस्क : जिम्बाब्वे क्रिकेट समुदाय के लिए यह सप्ताह बेहद भावनात्मक और दुखद खबर लेकर आया। राष्ट्रीय T20I कप्तान और टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर सिकंदर रजा के परिवार पर गहरा आघात लगा है। उनके छोटे भाई मुहम्मद महदी जो मात्र 13 वर्ष के थे, के असामयिक निधन की खबर ने न सिर्फ जिम्बाब्वे बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यह व्यक्तिगत क्षति ऐसे समय में सामने आई है, जब रजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारियों में व्यस्त हैं। क्रिकेट फैंस और खिलाड़ी इस कठिन घड़ी में रजा और उनके परिवार के साथ खड़े हैं।

जिम्बाब्वे क्रिकेट का आधिकारिक बयान

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए एक भावुक बयान जारी किया। बोर्ड ने बताया कि सिकंदर रज़ा के छोटे भाई मुहम्मद महदी का 29 दिसंबर 2025 को हरारे में 13 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ZC ने रज़ा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड, मैनेजमेंट, खिलाड़ी और स्टाफ इस मुश्किल समय में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं।

बीमारी से लंबी जंग के बाद विदाई

मुहम्मद महदी जन्म से ही हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हाल के दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण यह दुखद घटना हुई। उन्हें 30 दिसंबर 2025 को हरारे के वॉरेन हिल्स कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस खबर ने रज़ा परिवार के साथ-साथ क्रिकेट समुदाय को भी गहरे शोक में डाल दिया।

सिकंदर रजा की भावुक प्रतिक्रिया

इस कठिन घड़ी में सिकंदर रज़ा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के बयान को साझा करते हुए टूटे हुए दिल का इमोजी पोस्ट किया, जिसने उनके दर्द को शब्दों के बिना ही बयां कर दिया। फैंस और साथी खिलाड़ियों ने भी उनके पोस्ट पर संवेदनाएं प्रकट कीं।

प्रोफेशनल करियर के बीच निजी दुख

यह निजी त्रासदी रज़ा के करियर के एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर में सामने आई है। हाल ही में वह ILT20 2025 में शारजाह वॉरियर्स की ओर से खेलते नजर आए थे, जहां उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित किया। टूर्नामेंट में उन्होंने 10 मैचों में 171 रन बनाए और 10 विकेट भी झटके, जिससे उनकी टी20 क्रिकेट में अहमियत और मजबूत हुई।

T20 वर्ल्ड कप 2026 पर नजर

इतने बड़े व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद, क्रिकेट जगत की निगाहें अब भी रज़ा पर टिकी हैं। वह 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की कप्तानी करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत फरवरी से होगी। टीम की सफलता के लिए उनकी लीडरशिप और अनुभव बेहद अहम माने जा रहे हैं।

क्रिकेट जगत की संवेदनाएं

अपने भाई के निधन से सिकंदर रज़ा को जो गहरा सदमा लगा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हालांकि, इस मुश्किल समय में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस, खिलाड़ी और क्रिकेट संस्थाएं रज़ा परिवार के साथ खड़ी हैं और उन्हें हिम्मत व सुकून की दुआएं भेज रही हैं।