सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : द ऑस्ट्रेलियन के अनुसार अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट से पहले अपने टेस्ट से संन्यास पर चुप्पी तोड़ने वाले हैं। उम्मीद है कि ख्वाजा सिडनी टेस्ट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी योजनाओं को साफ करेंगे। ख्वाजा पिछले दो सालों से टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पिछले दो सालों में 25.93 और 36.11 की औसत से रन बनाए हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने 18 पारियों में 614 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है।

ख्वाजा ने अपना एकमात्र शतक श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के जनवरी-फरवरी 2025 के दौरे के दौरान बनाया था जिसमें उन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में 232 रनों की बड़ी पारी खेली थी। मौजूदा एशेज सीरीज में 39 साल के ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय से ओपनर के तौर पर शुरुआत की थी। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान पीठ में ऐंठन के कारण ख्वाजा बल्लेबाजी करने नहीं आए। वह ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर रहे और शुरू में एडिलेड के लिए भी उन्हें टीम से बाहर रखा गया था, लेकिन स्टीव स्मिथ की बीमारी के कारण उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए वापस बुलाया गया, जो टेस्ट से बाहर हो गए थे।

इंग्लैंड के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट के दौरान ख्वाजा ने ट्रैविस हेड और जैक वेदरल्ड के साथ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दोनों पारियों में 29 रन और शून्य रन बनाए। ख्वाजा ने तीन मैचों और पांच पारियों में 30.60 की औसत से 153 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है, जो एडिलेड में आया था।

हाल ही में, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने ख्वाजा से अपनी किस्मत खुद तय करने और अपने शानदार करियर को अपने घर पर अपनी शर्तों पर खत्म करने के मौके का आनंद लेने का आग्रह किया। वॉन ने कहा, 'मैं उस्मान से कहूंगा, 'उन्हें फैसला न करने दें। आप अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। जब कोई इतने लंबे समय से खेल रहा हो, तो हमें उन्हें खुद फैसला करने देना चाहिए। उस्मान का करियर शानदार रहा है और बहुत कम लोगों को अपने होम ग्राउंड पर अपनी शर्तों पर अलविदा कहने का मौका मिलता है।'