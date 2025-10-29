Go to PunjabKesari.in

रावलपिंडी: टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान की कमान संभालते हुए बाबर आज़म (Babar Azam) की वापसी कुछ खास नहीं रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में बाबर दो गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए, जबकि टीम को 55 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के हीरो बने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने एक समय PSL बैन झेला था, लेकिन अब अपनी गेंदों से पाकिस्तान को हिला डाला।

साउथ अफ्रीका की दमदार बल्लेबाज़ी

पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने आक्रामक शुरुआत की। रीज़ा हेंड्रिक्स (60) और लिंडे (36) ने मिलकर तेज गति से रन बनाए। मध्यक्रम में क्लासेन और डेविड मिलर ने छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेलकर स्कोर को 194/9 तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट झटके।

पाकिस्तान की पारी बिखरी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। बाबर की टी20 में वापसी फ्लॉप रही, नतीजा 2 गेंदों में शून्य पर आउट हो गए। सईम अय्यूब (37) और नवाज (27) ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज स्पिन और पेस के जाल में फंस गए।

हार के बाद बाबर आजम ने कहा, “टीम अभी नई सूरत में है, और हमें बैटिंग में साझेदारियां बनानी होंगी। शुरुआती विकेट खोना मैच में फर्क डाल गया।”

स्कोरकार्ड

साउथ अफ्रीका: 194/9 (20 ओवर)
हेंड्रिक्स 60(40), लिंडे 36(22), नवाज़ 3/28

पाकिस्तान: 139/10 (19 ओवर)
सईम 37(26), नवाज़ 27(18), बॉश 4/14

परिणाम: साउथ अफ्रीका ने 55 रनों से जीत दर्ज की (सीरीज 1-0)