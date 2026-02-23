नई दिल्ली : भारत के पूर्व क्रिकेटर अभिषेक नायर ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में भारत की ओपनिंग जोड़ी के संघर्ष के बाद, खासकर पावरप्ले में ऑफ-स्पिन के खिलाफ, चिंता जताई। ईशान किशन मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 5 मैचों में 35.20 की औसत से 176 रन बनाए हैं। दुनिया के नंबर एक T20I बल्लेबाज अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले से बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने चार मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए हैं। शर्मा के नाम मौजूदा बड़े इवेंट में तीन डक हैं।

जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए नायर ने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का जिक्र करते हुए टॉप ऑर्डर में क्लैरिटी और रिदम की कमी की ओर इशारा किया। पूर्व बल्लेबाज ने बताया कि नई गेंद से खेलने वाले ऑफ-स्पिनर अलग-अलग बाउंस और हल्का डेविएशन निकाल सकते हैं, खासकर सीम पर हिट करते समय जिससे पावरप्ले ओवरों में एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले रिस्की हो जाता है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि वेस्टइंडीज जैसी टीमें खास टैक्टिकल जवाब तैयार करने के लिए पारी की शुरुआत में रोस्टन चेस जैसे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं।

नायर ने कहा, 'ईशान और अभिषेक के बीच यह बहुत अजीब बातचीत होने वाली है कि स्ट्राइक कौन लेगा। यह भारत के लिए एक प्रॉब्लम है। इस बारे में जरूर बातचीत होगी कि वे एक ऑफ-स्पिनर से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखें, जब वे वेस्ट इंडीज से भी खेलेंगे, तो रोस्टन चेज उन्हें पावरप्ले में बॉलिंग करने वाले हैं। इसलिए वे बेहतर प्लान के साथ वापस आना चाहेंगे।'

उन्होंने कहा, 'नई बॉल के साथ जब आप फिंगर स्पिनर के तौर पर कभी-कभी सीम पर हिट करते हैं, तो आपको वह एक्स्ट्रा बाउंस मिल सकता है और यही मुश्किल हिस्सा है। अगर यह हवा में थोड़ी धीमी है, जैसा कि हमने वहां देखा और बॉल सीम पर लगती है और थोड़ी भी हटती है, तो टी20 क्रिकेट में आपको आउट करने के लिए यह काफी है क्योंकि इससे शक पैदा होता है और आपको विकेट मिल सकता है।'

साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 12 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया, जब उन्होंने रविवार को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन को 76 रन से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 76 रन की हार ने सेमीफाइनल के लिए उनके क्वालिफिकेशन की संभावना को और कड़ा कर दिया है। भारत को टी20 वर्ल्ड कप बचाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बाकी दो मैच अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतने होंगे। भारत गुरुवार को चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में अपने अगले सुपर आठ मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा।