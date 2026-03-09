स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर ट्रॉफी जीत ली। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। टीम की इस सफलता में कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन ऑलराउंडर शिवम दुबे एक बार फिर टीम के लिए ‘साइलेंट हीरो’ साबित हुए।

शिवम दुबे के रहते भारत शायद ही हारता है

पिछले कुछ वर्षों में शिवम दुबे टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के बेहद अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी मौजूदगी में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत बेहद शानदार रहा है। यही वजह है कि फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें टीम इंडिया की जीत की गारंटी भी कहते हैं। जब भी टीम को मिडिल ऑर्डर में तेज रन या मुश्किल समय में साझेदारी की जरूरत होती है, दुबे अक्सर टीम को संभालते नजर आते हैं।

दुबे के नाम दर्ज है अद्भुत रिकॉर्ड

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे के नाम एक बेहद खास रिकॉर्ड दर्ज है। 2019 से लेकर 1 नवंबर 2025 तक टीम इंडिया ने जब भी दुबे को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया, तब तक भारत एक भी टी20 मुकाबला नहीं हारा था। इस दौरान भारत ने लगातार 37 टी20 मैच जीते थे, जो एक शानदार स्ट्रीक थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान यह सिलसिला टूट गया। इसके बावजूद दुबे के रहते टीम इंडिया की जीत का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है।

बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए उपयोगी

32 साल के शिवम दुबे ने साल 2019 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद से उन्होंने टी20 फॉर्मेट में खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया है। दुबे ने अब तक भारत के लिए 64 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 154.1 के शानदार स्ट्राइक रेट से 991 रन बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने 31 विकेट अपने नाम किए हैं। वनडे फॉर्मेट में भी दुबे ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 43 रन बनाए और 1 विकेट हासिल किया है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी निभाई अहम भूमिका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी शिवम दुबे का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। उन्होंने कई मौकों पर मुश्किल हालात में टीम इंडिया के लिए अहम पारियां खेलीं। दुबे ने इस टूर्नामेंट में 8 मैचों में 235 रन बनाए और एक अर्धशतक भी लगाया। इसके अलावा गेंद से भी उन्होंने 5 विकेट झटके। इससे पहले 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में भी दुबे भारतीय टीम के लिए टी20 फॉर्मेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।