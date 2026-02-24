स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में West Indies cricket team ने अपनी सबसे बड़ी जीतों की सूची में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया। मुंबई के Wankhede Stadium में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने Zimbabwe national cricket team को 107 रन से हराकर टी20I इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

T20I में वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी जीत (रनों के अंतर से)

134 रन बनाम युगांडा, प्रोविडेंस (2024)

107 रन बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई (2026)

104 रन बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट (2024)

84 रन बनाम पाकिस्तान, मीरपुर (2014)

74 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो आरपीएस (2012)

254 रन का पहाड़, हेटमायर-पावेल की तूफानी साझेदारी

टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला भारी पड़ गया। Shimron Hetmyer ने 34 गेंदों में 85 रन (7 छक्के, 7 चौके) की विस्फोटक पारी खेली। Rovman Powell ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी हुई। शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों पर नाबाद 31 रन ठोके। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए, जो टूर्नामेंट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा।

147 पर सिमटा जिम्बाब्वे

255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही और 20 रन तक तीन विकेट गिर गए। Gudakesh Motie ने 28 रन देकर 4 विकेट झटके। Akeal Hosein ने 3 विकेट लिए। मैथ्यू फोर्ड ने 2 विकेट हासिल किए।

जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने 43 रन (5 छक्के) बनाए, जबकि डियोन मायर्स (28) और कप्तान Sikandar Raza (27) ही संघर्ष कर सके। पूरी टीम 17.4 ओवर में 147 रन पर सिमट गई।

वेस्टइंडीज की दावेदारी मजबूत

मुंबई में मिली यह 107 रन की जीत सिर्फ दो अंक नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज के आत्मविश्वास का बड़ा संदेश है। हेटमायर की आक्रामक बल्लेबाजी और मोती-हुसैन की फिरकी ने जिम्बाब्वे को पूरी तरह बेबस कर दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने न सिर्फ सुपर-8 में अपनी दावेदारी मजबूत की, बल्कि टी20I इतिहास में अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज कर ली।