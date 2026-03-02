Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेली और 196 रन के मुश्किल लक्ष्य को चार गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी सफल रन चेज़ रही।

50 गेंदों में 97 रन, यादगार पारी

31 वर्षीय संजू सैमसन ने 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाकर बल्लेबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने छक्का और चौका लगाकर मैच को शानदार अंदाज में फिनिश किया और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब भी जीता। यह पारी ऐसे समय आई जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी और दबाव चरम पर था।

धोनी, कोहली और रोहित को दिया श्रेय

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन ने अपनी इस पारी का श्रेय भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों – एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा – को दिया।

सैमसन ने कहा, 'मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपना खेल कैसे बदलते हैं। उसी अनुभव ने मुझे आज मदद की।'

उन्होंने आगे कहा कि यह पारी उनके लिए बेहद खास है क्योंकि करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, कई बार खुद पर संदेह हुआ, लेकिन आज का दिन उनके जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक है।

वेस्ट इंडीज़ की मजबूत शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने शानदार शुरुआत की। शाई होप (32) और रोस्टन चेज़ (36) ने 68 रन की ओपनिंग साझेदारी की। मध्य ओवरों में वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई में भारतीय स्पिनरों ने रन गति पर अंकुश लगाया।

हालांकि आखिरी ओवरों में रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने 35 गेंदों में 76 रन की नाबाद साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया। पॉवेल ने अर्शदीप सिंह के ओवर में 24 रन बटोरे और वेस्ट इंडीज़ ने अंतिम पांच ओवरों में 70 रन जोड़कर 195/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

भारत ने किया ऐतिहासिक चेज़, अब इंग्लैंड से टक्कर

196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दमदार प्रदर्शन किया। संजू सैमसन की सूझबूझ भरी पारी और अंत में आक्रामक शॉट्स की बदौलत भारत ने चार गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने वेस्ट इंडीज़ को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब 5 मार्च को मुंबई में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा।