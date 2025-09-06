नेशनल डेस्क : रोहित शर्मा और विराट कोहली अब टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दोनों अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं। इसके बावजूद बीसीसीआई (BCCI) उन्हें सालाना करोड़ों की सैलरी देता है। BCCI खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटकर सैलरी देता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों BCCI के ग्रेड A+ सैलरी सिस्टम में आते हैं। इसलिए दोनों को BCCI सालाना 7-7 करोड़ रुपये तंख्वाह के तौर पर देता है।

BCCI का सैलरी सिस्टम

BCCI खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटकर सैलरी देता है—

ग्रेड A+: 7 करोड़ रुपये सालाना

ग्रेड A: 5 करोड़ रुपये सालाना

ग्रेड B: 3 करोड़ रुपये सालाना

ग्रेड C: 1 करोड़ रुपये सालाना

और कौन-कौन है इस लिस्ट में?

इस ग्रेड में सिर्फ दो और खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा। यानी पूरे भारतीय क्रिकेट में सिर्फ 4 खिलाड़ी ही हैं जिन्हें BCCI 7 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट देती है।

कोहली और रोहित आखिरी बार कहां खेले थे?

कोहली और रोहित आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टीम इंडिया के लिए खेले थे। अब वे एशिया कप टी20 में नहीं दिखेंगे क्योंकि दोनों टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अगर 2025 में विराट और रोहित टीम इंडिया के लिए सभी वनडे मैच खेलते हैं, तो वे इस साल सिर्फ 6 और मैच खेलते नजर आएंगे।





